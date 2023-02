Se afaste do que te faz mal

Acompanhe a análise de II Crônicas

Bom dia! A Síndrome de Estocolmo é o nome usado pela psicologia para identificar vítimas de sequestro que criam laços de afeto com seus raptores. Acaz foi um dos piores reis de Israel. Ele adorou outros deuses na terra santa e matou os filhos em sacrifício às divindades. Quando tudo começou a dar errado, em vez de se apegar a Deus, o monarca se abraçou às divindades que o estavam levando para a ruína. No nosso dia a dia não é diferente. Devemos nos apegar a quem pode nos salvar. Tenha um ótimo domingo (12) com o nosso senhor Jesus!