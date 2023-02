Acompanhe a análise de II Crônicas 17

Bom dia! A ousadia leva ao êxito. Pessoas ousadas são aqueles que vão além do óbvio. Na análise de II Crônicas 17 conhecemos a história do Rei Josafá, que foi ousado. Ele fortaleceu o exército e resgatou os princípios do judaísmo. Ousadia é seguir a Deus num mundo contraditório. Tenha uma ótima quarta-feira (1º) com o nosso Senhor Jesus!