Sem sinalização, cruzamento é palco de acidentes e rachas

Moradores do Bairro Novo Horizonte também denunciam que rachas de moto ocorrem no trecho, localizado na zona norte de Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

Na última segunda-feira (6), duas famílias se evolveram em um acidente no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

A batida envolvendo os dois veículos – um deles de motorista de aplicativo – aconteceu no cruzamento da Rua Francisco Cassiano da Costa com a Avenida Maria Picanço. Algumas vítimas precisaram ser levadas para o Hospital de Emergência de Macapá, mas não correm risco de morte.

O trecho onde aconteceu o acidente é de ladeira em ambos os lados, tanto na avenida quanto na rua. Sem sinalização, os motoristas que trafegam por ali não sabem de quem pe a preferencial, por isso acabam seguindo, muitas vezes em alta velocidade e não percebem o perigo, conforme explicou Daliane Ramos, de 32 anos.

Ela mora na Rua Francisco Cassiano da Costa desde criança e contou que os acidentes estão cada vez mais frequentes no local. Segundo ela, motoqueiros aproveitam a noite para fazer racha e que o barulho da descarga, incomoda muito.

“Quem chegou a ver essa rua no passado sabe que ela está melhor agora. Antes era só mato, lama. Só que eles (CTMac) precisam finalizar os trabalhos colocando a sinalização. Talvez, assim, as pessoas saberiam qual o sentido certo delas, onde deve parar ou não”.

Uma das vítimas do acidente de segunda-feira, Junior Sousa, de 19 anos, estava voltando para casa com a família no carro de aplicativo. Ele lembra que tudo foi muito rápido e afirma que o acidente poderia ter sido evitado se houvesse sinalização no local.

“A gente não sabe de quem é a preferência nessa ladeira. O carro que a gente estava não parou e o outro, que vinha pela outra rua também não. Na batida o outro carro perdeu o controle e parou em cima de um monte de terra e o motorista saiu do carro com uma criança. Foi muito rápido. Graça a Deus, não aconteceu nada com a gente. Problema é a falta de sinalização”, reclamou.

A Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac) informou que está há 20 dias no bairro realizando serviços de sinalização nas vias recém-asfaltadas pela prefeitura. O órgão garantiu que até sexta-feira (10), o trabalho será concluído, inclusive no trecho onde ocorreram os acidentes.