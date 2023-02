Acompanhe a análise de Esdras 4

Boa tarde! É impossível realizar grandes obras sem enfrentar opositores. No dia a dia, sempre encontraremos pessoas torcendo contra as nossas vitórias. Veja por exemplo o que ocorreu durante a reconstrução do templo de Jerusalém, que chegou a ser interrompido graças a intrigas. Peça a Deus forças para continuar em frente. Fique com a análise de Esdras 4, e tenha uma ótima sexta-feira (24) com o nosso Senhor Jesus!