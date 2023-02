Show gospel antecede aniversário de Macapá

Programação gospel vai acontecer na frente ao Mercado Central

Da REDAÇÃO

Horas antes do Aniversário de Macapá, o show gospel Louvor da Cidade vai abençoar os 265 anos da capital do Amapá. O evento com cantores e bandas locais do segmento está confirmado para as 19h de sexta-feira (3), no Mercado Central.

A primeira banda a abrir a noite de apresentações é a “Palavra Viva”. Além desse ministério de louvor, outros grupos e cantores se apresentarão no palco, instalado na frente do Mercado Central.

A programação de aniversário da cidade é da Prefeitura de Macapá, coordenada pela Fundação Municipal de Cultura (Fumcult). Confira a programação de sexta:

19H- Palavra Viva

19H30 – Judith Cardoso

20H – Pregação

21H – Banda Reviver

21H30 – Evair Martins.