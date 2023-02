Sinos de 133 anos podem ser tombados na lendária Cunani

Reconhecimento começou a ser discutido pelo Conselho de Política Cultural do Amapá

Por SELES NAFES

Os sinos da igreja do Cunani, comunidade centenária situada no município de Calçoene, quase na Guiana Francesa, poderão ser tombados como patrimônio histórico do Estado. O assunto está sendo discutido pelo Conselho Estadual de Política Cultural.

A comunidade do Cunani quase foi um estado independente quando o Brasil ainda era um império comandado por Dom Pedro II.

A vila foi fundada em 1986 (3 anos antes Proclamação da República) por aventureiros franceses e escravos fugitivos, chegando a ter a própria moeda. Segundo historiadores, o “estado” nunca foi reconhecido por França ou Brasil, e acabou não progredindo, chegando a quase desaparecer.

A pequena igreja católica de madeira da vila também sucumbiu com o tempo, e foi substituída por uma de alvenaria que ninguém na vila sabe dizer ao certo quando.

Da igreja original, só sobraram os três sinos e telhas de barro fabricadas em Marseille (França), e que são guardadas como tesouros pelos moradores e exibidas aos poucos turistas que aparecem na região.

No caso dos sinos, inscrições gravadas neles demonstram o ano de fabricação: 1890. Além do valor histórico, eles podem ser tombados por outra característica imaterial: a forma como são tocados.

“Ao contrário de outros sinos no mundo todo, eles são tocados com as mãos e possuem notas musicais para cada ocasião de sepultamento ou chamada para a missa. Só existem cinco moradores da vila que sabem tocar dessas duas formas”, explica o documentarista Rosivan dos Santos, que esteve em 2021 na localidade.

O documentarista apresentou, no último dia 23, o projeto “Os sinos do Quilombo do Cunani badalam a nossa História!”, durante reunião do Conselho Cultural. Os conselheiros ficaram impressionados com o potencial histórico.

A partir de agora, o processo que poderá resultar no tombamento, ou seja, na proteção e reconhecimento dos sinos do Cunani, será conduzido pela comunidade e Conselho de Política Cultural.

Hoje o Cunani é um vilarejo quase isolado do restante do estado. Por causa do ramal em péssimas condições, chegar ao Cunani a partir da sede de Calçoene pode levar até 2h na época de chuva.

Uma ponte de cabos de aço que já era ruim e desafiadora em 2021 (quando Rosivan esteve na localidade), já não existia em abril de 2022, quando o Portal SN esteve no Cunani.