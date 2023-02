Só com a roupa do corpo, família tenta recomeçar após incêndio

Chamas consumiram toda a casa. Família só ficou com a roupa do corpo.

Por ANDRÉ ZUMBI

As chamas que consumiram completamente a casa da família Pennafort, no centro de Macapá, na noite de domingo (26), não foram capazes de acabar com a força de vontade de recomeçar.

Durante toda a manhã desta segunda (27), amigos e familiares chegavam de todos cantos para prestar solidariedade e apoio. Entre os escombros, tentavam encontrar o que poderia ter resistido ao fogo. Mas era quase impossível.

O fogo consumiu tudo: roupas, móveis, objetos pessoais, livros, utensílios domésticos e eletrodomésticos. A família ficou só com a roupa do corpo.

Segundo o professor de língua portuguesa, Marcos Amorim Pennafort, a casa foi construída há mais de 50 anos e era herança de família.

Ali, ele morava com as tias e lembra que quando os parentes chegaram no local, só era possível atravessar o Canal da Avenida Mendonça Júnior, onde ficava a casa, usando pontes de madeira.

A estrutura da residência era 80% de madeira e o restante de alvenaria, fator que, segundo o professor, pode ter contribuído para que as chamas se espalhassem rapidamente.

Ele disse que o Corpo de Bombeiros chegou a fazer uma perícia prévia no local e constatou que não havia “causa aparente” para ter iniciado o incêndio.

“A única coisa que a gente pode dizer é que não foi vela. A gente não tinha o hábito de acender vela aqui dentro. Agora, há outras possibilidades que estão no rol de suspeitas”, disse o professor.

Marcos se refere a possibilidade de uma sobrecarga ter provocado o acidente. Ele disse que no sábado (25), ocorreram três quedas de energia na região. Alegou que a fiação da casa é atual e não há furto de eletricidade (gato) na casa.

“Talvez, pode ter agravado alguma coisa no sistema elétrico da casa e quando chegou o domingo, se houve alguma queda de energia, as pessoas que estavam na casa não sabem dizer, porque eles estavam aqui fora, na beira do canal pegando vento”, pontuou.

A família perdeu tudo no incêndio, por isto, os amigos e parentes resolveram fazer uma campanha para ajudá-los a comprar roupa e elementos. Para ajudar, as pessoas podem contribuir pessoalmente com roupas e alimentos.

A casa fica na Avenida Mendonça Júnior, 643, no Centro de Macapá. As doações também podem ser feitas por meio da chave pix 96991399103, em nome de Maria da Conceição Pennafort.