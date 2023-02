Somos alertados todos os dias

Veja a análise de II Crônicas 36, o último capítulo deste livro

Compartilhamentos

Bom dia! Ao longo da nossa vida, recebemos vários alertas, as vezes até diários. Algumas mensagens são bastante claras e diretas, e mesmo assim decidimos ignorá-las. Na análise do último capítulo de II Crônicas, encontramos os últimos reis de Israel antes de o povo ser levado para o cativeiro na Babilônia. Eles desprezaram as mensagens até dos profetas, e pagaram um alto preço. No dia a dia, embarcamos no caminho do perigo ignorando os avisos de Deus. Tenha uma ótima segunda-feira (20) com o nosso Senhor Jesus!