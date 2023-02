Sonize pede a Waldez ações preventivas contra enchentes no Amapá

Deputada federal pelo Amapá esteve em audiência com o ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional.

As tragédias causadas pelas fortes chuvas em vários estados do Brasil neste início do ano, sobretudo em Minas Gerais e São Paulo, acenderam o alerta para a deputada federal pelo Amapá, Sonize (PL) em relação aos municípios amapaenses.

Na manhã desta terça-feira (27), ela esteve em audiência com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT). A parlamentar oficiou pedido para que o MIDR atue de forma preventiva no Amapá, principalmente, com relação aos riscos de enchentes, eventos comuns nesta época do ano em Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Oiapoque, Calçoene, Macapá e Santana.

Na audiência, Sonize lembrou da ação do governo do estado, ano passado, que atuou imediatamente no Vale do Jari, com equipes garantindo a assistência às famílias atingidas pela cheia do Rio Jari, alcançando históricos 3,46 metros, desabrigando mais de 600 famílias numa das maiores enchentes já registradas na região.

“Lembro do trabalho das equipes do Estado, com o apoio do Exército Brasileiro e também da Defesa Civil Municipal, sendo incansáveis no apoio as famílias, muitas delas isoladas pela enchente”, ressaltou a parlamentar.

Sonize disse que nesta época do ano, em todo o Brasil, temporais e desabamentos destroem e soterram casas e brasileiros, deixando famílias enlutadas e com a perda de suas moradias, exigindo do poder público uma atuação preventiva para amenizar as dores e prejuízos patrimoniais.