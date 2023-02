Suposto personal confessa que sabia ser portador do vírus da Aids desde 2020

Ele disse que foi avisado por uma ex-namorada, em agosto de 2020, que ela estava com o vírus. Em depoimento, ele disse que já tinha certeza de que estava contaminado

Por SELES NAFES

O suposto personal trainer preso por infectar duas jovens de Macapá com o vírus HIV, causador da Aids, confessou em depoimento à polícia que já sabia ser soropositivo. Richard Anderson dos Santos Lima, de 30 anos, passou por audiência de custódia ontem (16).

O preso foi interrogado pela delegada Marina Guimarães, que investiga o caso na Delegacia de Crimes Contra as Mulheres (DECCM).

Richard admitiu que se relacionou com as duas jovens sabendo que uma delas tinha apenas 15 anos. Segundo ele, o relacionamento com a adolescente durou cerca de dois anos, até que moça descobriu ser portadora do vírus da Aids, em agosto de 2020.

Em depoimento, o acusado disse que foi avisado por ela da condição de saúde. A namorada solicitou que ele também fizesse o teste, mas não foi atendida. A namorada iniciou o tratamento, e o relacionamento continuou por algum tempo.

Os dois chegaram a viajar, mas, quando retornaram, decidiram terminar o romance. À delegada Marina Guimarães, Richard alegou que não fez o exame a pedido da então namorada por já ter certeza de que estava contaminado.

Sobre a segunda jovem, Richard informou que já a conhecia desde 2012, e que eram muito amigos. Em 2021, depois de muitos anos sem contato, os dois se reencontraram e tiveram relações sexuais apenas numa noite. A jovem também contraiu o vírus.

O acusado revelou que até hoje não iniciou qualquer tipo de tratamento, mas que recentemente fez o exame em uma clínica particular, e que o resultado deu positivo para HIV.

O processo corre em segredo de justiça, mas o Portal SN apurou que a vítima menor de idade chegou a registrar um boletim de ocorrência contra ele por agressão.

Richard disse que dava aulas como personal trainer apenas na academia Maria Toda Linda, no Bairro Santa Rita, quando o local era administrado por outra empresa.

O Portal SelesNafes.Com apurou, no entanto, que a academia foi vendida para outra empresa no ano passado, e nos últimos meses Richard era apenas cliente. Os donos da academia KS procuraram o portal e afirmaram que Richard nunca fez parte do quadro de professores.

Diploma

O Conselho Federal de Educação Física apura se Richard Anderson é mesmo formado em educação física, já que não procurou se registrar no conselho para poder atuar. Ontem, após a prisão, a entidade registrou um boletim de ocorrência por exercício ilegal da profissão.

O Cref trata o acusado como falso personal, por se tratar de um profissional sem registro.

O Portal SelesNafes.Com apurou que ele teve a prisão preventiva mantida na audiência de custódia. Ele já foi transferido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) ainda ontem, e foi colocado numa cela de adaptação junto com outros presos, onde ficará por 10 dias.