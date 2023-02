Suspeito reage à abordagem e morre ao trocar tiros com a Força Tática

Tiroteio entre criminoso e policiais do Batalhão de Força Tática ocorreu por volta de 11h, no Bairro São Lázaro.

Por OLHO DE BOTO

Lucas de Oliveira Soares, de 19 anos, morreu em confronto com a Polícia Militar do Amapá na manhã deste domingo (12). O tiroteio entre criminoso e policiais do Batalhão de Força Tática ocorreu por volta de 11h, no Bairro São Lázaro.

De acordo com o capitão Alanjocer Lopes, porta-voz da Força Tática, as equipes do Batalhão foram verificar uma denúncia de indivíduos armados, comercializando drogas e intimidando moradores, numa área de ponte da comunidade.

Quando os policiais chegaram ao local, alguns infratores fugiram pela área de lago. No entanto, um começou a atirar contra os policiais. No confronto que se seguiu, ele foi alvejado. O médico do Samu constatou o óbito.

Segundo a polícia, Lucas tinha passagem por roubo. Com ele, os militares apreenderam um revólver calibre 38 com numeração raspada e porções de drogas.

Segundo a polícia, há menos de um mês, o BFT realizou uma operação nesse mesmo local, que resultou na prisão de 5 traficantes.

“Uma facção criminosa repetidamente usa aquele local como base, eles expulsam moradores de suas residências e usam esses locais como ponto de vendas de drogas”, explicou o capitão.

A arma usada por Lucas foi entregue no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.