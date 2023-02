Suspeitos de arrastão são presos com facas e simulacros

Crimes dois quais os três são suspeitos ocorreram na zona sul de Macapá

Por OLHO DE BOTO

Três homens de 26, 28 e 39 anos foram presos na noite de domingo (6), no Bairro Beirol, após denúncia de uma tentativa de roubo ocorrido nas proximidades do Hospital de Emergências (HE), na zona sul de Macapá.

No veículo onde eles estavam, um carro vermelho, modelo Gol, os policiais do Bope acharam uma faca e dois simulacros, um tipo revólver e outro semelhante a uma pistola.

O trio ainda teria tentado fugir da abordagem, mas foi seguido e capturado na Rua Manoel Eudóxio Pereira.

De acordo com a PM, o carro dos suspeitos possui características semelhantes ao Gol utilizado por 4 homens numa tentativa de assalto registrado momentos antes e, também, num roubo que aconteceu horas antes, por volta de 21h, desta vez a um posto de combustíveis localizado na Rodovia Josmar Pinto, também na zona sul.

Após a captura, os policiais levaram os suspeitos até o posto que havia sido roubado, mas o local já estava fechado e as vítimas não foram localizadas, mesmo assim, todos foram conduzidos ao Ciosp do Pacoval.