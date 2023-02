Suspensão de convenções deixa situação indefinida no MDB do Amapá

Determinação foi do presidente nacional do partido, Baleia Rossi

Por SELES NAFES

O presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi (SP), determinou mais uma vez a suspensão das convenções que irão definir os diretórios estaduais da legenda. Pelo menos por enquanto, Gilvam permanece como presidente do partido no Amapá, mas não se sabe até quando.

Gilvam Borges vem lutando para se manter no comando do partido em meio a uma intensa guerra de bastidores. Até agora, apenas ele manifestou publicamente a intenção de concorrer à executiva estadual, mas, informalmente, ele enfrenta uma crise com o deputado federal Acácio Favacho, que tenta tirá-lo do comando para atrair novas lideranças. A principal delas é o prefeito de Macapá Dr Furlan, inimigo declarado de Gilvam, e vice-versa.

A convenção do MDB estava marcada para esta segunda (27). Tecnicamente, Gilvam permanecerá como presidente, mas o desfecho é imprevisível. Um grupo acredita na prorrogação de mandatos até agosto. Outro, aposta que uma comissão provisória assumirá a direção do MDB até a convenção. Neste caso, a regra ainda não é clara.