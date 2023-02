Taekwondo: atletas do Amapá se classificam para a Seleção Brasileira

Duas atletas conquistaram as medalhas de ouro

Da Redação

O Amapá começou 2023 com o pé direito no taekwondo, conquistando medalhas no Grand Slam do Rio de Janeiro, no último fim de semana, que serviu de seletiva para escolher os atletas que irão compor as seleções brasileiras Infantil, Juvenil e Adulto para eventos internacionais.

No total, sete atletas do Projeto Bruno Igreja participaram da Seletiva Nacional, entre os dias 12 e 14.

Wyctoria Rodrigues e Evelyn do Vale ganharam medalhadas de ouro e estão classificadas para o Pan Americano Júnior, na República Dominicana, e para o Mundial Escolar no México.

As medalhas de prata ficaram com Geovanna Igreja, que será reserva da Seleção Infantil. Filha do ex-campeão Bruno Igreja, foi a primeira vez que ela participou de uma seletiva nacional.

Outro classificado foi Venilton Teixeira, vice-campeão da Seletiva Aberta (adulto). Também participaram da seletiva as atletas Ana Farias, Nicolas Cabral e Anaice Silva.

A competição foi disputada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.