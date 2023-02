Teatro das Bacabeiras precisará de novo projeto para reabrir ao público

Equipes da Secult e Seinf reuniram-se novamente para definirem plano de ação e pontos serem adequados ao projeto inicial

Por ANDRÉ ZUMBI

Ainda não há previsão para reabertura do Teatro das Bacabeiras ao público. O cenário que já foi cartão postal de Macapá está com a plateia vazia desde 2019, quando o palco fechou as cortinas para uma reforma, que acabou interrompida na pandemia.

Retomada em 2022, após o período mais crítico da covid-19, a obra previa climatização, instalação de sistemas de prevenção de incêndio e proteção de descargas atmosférica (SPDA), serviços orçados em R$ 1,5 milhão – recursos de emenda do senador Davi Alcolumbre (UB) e contrapartida estadual.

O prazo inicial para o término da reforma era abril próximo. Contudo, após inspeção, técnicos da nova gestão de governo observaram que o prédio precisa de mais intervenções e um novo projeto passou a ser construído.

Por isto, nesta quarta-feira (1), equipes das Secretarias de Cultura (Secult) e de Infraestrutura do Estado (Seinf) voltaram a se reunir para alinhar ideias e definirem, juntos, os novos pontos a serem adequados no projeto.

“Para esse levantamento, para as novas necessidades, precisa ter um novo aporte financeiro. O que está em curso, o recurso já está garantido e já tem uma empresa executando. Agora estamos fazendo esse novo levantamento para reabrir as portas do teatro com todos os itens de reforma necessários”, explicou a explicou a secretária de Cultura, Clícia Di Miceli.

O secretário de infraestrutura, Deived Covre, falou que a ideia é produzir um projeto se adeque a realidade do teatro e que possa dar uma noção de quanto será necessário para investir, e para isso, fazem parte da equipe técnica, além de representantes das duas secretárias, técnicos que trabalham nas dependências do teatro.

“Essa equipe multidisciplinar vai produzir um projeto que seja a realidade do teatro, tanto para quem está aqui trabalhando quanto para quem se apresenta e para quem visita. Para que possamos chegar o mais próximo da necessidade, é importante ouvir maior número de pessoas. Então, optamos por trazer a equipe técnica da secretaria para cima do palco do teatro, para que possamos, juntos, formatar um projeto onde todos possam se sentir parte dele”, salientou Covre.

O produtor cultural Amadeu Lobato, gerente do Teatro há quase 2 anos, explicou que o local já foi lugar de vários espetáculos, inclusive os que ele já produziu.

Amadeu lamentou que o espaço esteja fechado ao público, mas disse estar animado com as novas adaptações que o lugar vai receber e se diz esperançoso para a reestreia do Bacabeiras.

“Agora, com certeza, vai acontecer essa grande reforma que a sociedade e a comunidade artística esperam. Fico feliz em fazer parte disso”.

O teatro foi inaugurado em 1990. Está localizado no centro de Macapá, na rua Cândido Mendes, uma das principais do Centro da capital.