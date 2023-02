Teste ergométrico volta a ser feito gratuitamente em Macapá; saiba como agendar

Serviço é disponibilizado pela prefeitura da capital, de segunda a sexta-feira, no Centro de Especialidades Papaléo Paes.

Já está ativa novamente a oferta de testes ergométricos para os pacientes atendidos na Clínica Cardiológica do Centro de Especialidades Papaléo Paes (Ceppaes), na zona norte de Macapá.

Com o serviço retomado na segunda-feira (6), a clínica pública tem capacidade para atender até 100 pacientes por semana.

O exame avalia o funcionamento cardiovascular do paciente quando submetido a esforço físico. Basicamente, o teste compreende o monitoramento de sinais vitais – através de eletrodos – como frequência cardíaca e pressão arterial, antes, durante e após o esforço em uma esteira.

“É um exame bem completo, que podemos fazer desde um paciente com problemas cardíacos até em um atleta para avaliar a capacidade respiratória, arritmias ou artérias obstruídas que possam elevar o risco de infarto”, explicou o médico cardiologista, Hugo Monteiro.

Para agendar o exame é necessário ir até o Serviço de Arquivamento Médico (Same), de qualquer Unidade Básica (UBS) da capital, com documento de identidade, cartão do SUS, comprovante de residência e a requisição médica solicitando o exame. São agendados pela Central de Regulação Municipal, de segunda a sexta-feira, 20 exames.

Além do teste ergométrico, a Clínica Cardiológica também oferta os exames de eletrocardiograma, ecocardiograma, holter e teste ergométrico para os mais de 500 pacientes atendidos por mês na unidade.