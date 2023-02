Trabalhadores afirmam ter filmado OVNIs durante 3 noites em Mazagão

Proprietário do sítio onde ocorreram os avistamentos quer que vídeos cheguem a especialistas

Por SELES NAFES

Trabalhadores de uma propriedade rural, no interior do Amapá, afirmam terem filmado OVNIs durante várias noites, entre os meses de dezembro e janeiro. O proprietário do sítio, que também garante ter presenciado as aparições, procurou o Portal SelesNafes.Com para divulgar as imagens motivado pelas recentes notícias internacionais a respeito de fenômenos parecidos.

As aparições ocorreram em Mazagão, num sítio a 88 km de Macapá, capital do estado. O primeiro vídeo foi filmado dezembro depois do Natal. Eram quase 22h. Segundo Thusan Brito Andrade, proprietário da área, as imagens foram gravadas por trabalhadores que estavam realizando um serviço na propriedade.

“Eu também estava lá e vi, mas foram eles que filmaram”, lembra.

As imagens mostram dois objetos brilhantes parados no céu, numa noite com poucas nuvens. Primeiros os espectadores pensaram que fosse estrelas ou drones.

“Mas estavam muito altos para serem drones que estavam em pontos bem distantes”, avalia Thusan.

Um dos objetos emitia cores diferentes. Os avistamentos se repetiram por mais três noites, já no mês de janeiro. Cada aparição durava cerca de 1h.

“Esses que aparecem eram os que mais irradiavam luzes e conseguimos filmar. Se moviam muito rápido. Tinham outros que estavam mais distantes, por isso a gente não via tanta luz. As vezes esses que irradiavam muita luz piscavam perto deles”, acrescentou.

Thusan estava guardando os vídeos, mas agora, com relatos nos EUA, Canadá, China e Alasca (que também podem ser atribuídos a aeronaves de espionagem), o proprietário do sítio decidiu divulgar as imagens para chamar a atenção de autoridades.

“Isso contribuiu para a divulgação, mas estávamos com dúvidas sobre esses fenômenos. Com esses acontecimentos queremos que chegue a algum especialista para entendermos o que era”, justificou.