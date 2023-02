Uma Cruz para Jesus seleciona atores e atrizes

Após 2 anos sem apresentação por causa da pandemia, encenação volta à Fortaleza de São José de Macapá.

Por ANDRÉ ZUMBI

O espetáculo Uma Cruz para Jesus volta ao palco da Fortaleza de São José após dois anos suspenso por causa da pandemia. O elenco está sendo montado e há vagas para quem queria participar. O roteiro que seria seguido em 2020 será a base da encenação deste ano.

Em 2023, a peça completa 44 anos de exibições. Ela é apresentada durante a Semana Santa e retrata a criação do mundo passando pela vida, crucificação, morte e ressureição de Cristo, apresentando momentos marcantes segundo a visão cristã.

Realizada pela Companhia Teatro de Arena, a peça é gratuita, tem duração de pouco mais de uma hora e conta com a participação voluntária de 120 atores, músicos e produtores.

O diretor do espetáculo, Amadeu Lobato, relata que quem participa do elenco sempre fica maravilhado com a história. Este ano, o primeiro encontro do grupo, que também serviu como audição, aconteceu no último sábado (28) e parte dos atores já foi escalada, mas ainda há vagas.

“É aberto para quem quiser participar, porque tem uma sequência: tem o povo, a guarda romana, os anjos e demônios, e o elenco principal. Então, todo mundo é convidado a participar e a gente está muito animado para essa volta”.

Amadeu garantiu que, apesar do roteiro ser o planejado para 2020, haverá novidades, mas não quis dar spoiler.

Os ensaios acontecem todos os sábados e domingos no anfiteatro da Fortaleza, a partir das 16h.