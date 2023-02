Vacina bivalente contra covid-19 chega a UBSs nesta terça

Lançamento da campanha ocorreu nesta segunda-feira (27), na quadra da Igreja Nossa Senhora da Conceição, zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Após o lançamento da campanha com a vacina bivalente contra a covid-19, ocorrido nesta segunda (27), na quadra da Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá, o imunizante começará a ser disponibilizado em todas as UBSs da capital nesta terça (28).

A bivalente protege contra as subvariantes do novo coronavírus, como a ômicron, que tem uma alta taxa de transmissão e atualmente é a cepa do vírus que mais circula entre os casos confirmados da doença.

Segundo a Prefeitura de Macapá, nesta primeira fase podem receber o imunizante idosos a partir de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhas e quilombolas a partir de 12 anos.

Como o imunizante será dose de reforço, só poderão receber a dose pacientes que já receberam a primeira e a segunda doses há no mínimo 4 meses.

Também receberão a vacinação pessoas que moram ou trabalham em instituições de longa permanência, mas nesse caso, eles receberão a vacinação in loco.

Através do número para contato (96) 98128-2030, a população poderá agendar a ida das equipes de vacinação até a residência para imunizar pessoas que tenham problemas de mobilidade que impeçam a ida até os locais de vacinação.