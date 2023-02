“Vingança”, diz delegada sobre adolescente que espancou e matou bebê

A bebê Izabella Martel Ferreira morreu após as agressões. Caso ocorreu na tarde do dia 26 de janeiro, em uma vila de quitinetes, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A adolescente de 12 anos que confessou ter espancado as sobrinhas, uma de 1 ano e 4 meses, e outra de 3 anos, prestou depoimento na manhã desta terça-feira (7). A bebê Izabella Martel Ferreira, que ia completar 1 ano e 5 meses no próximo sábado (11), morreu após as agressões. A outra vítima já está em casa.

O caso ocorreu na tarde do dia 26 de janeiro, em uma vila de quitinetes, no Bairro Buritizal, zona sul de Macapá, onde moravam as duas crianças, a genitora delas, e a tia agressora – que é irmã, apenas por parte de pai, da mãe das vítimas.

À delegada que investiga o caso, Daniela Graça, da Delegacia Especializada de Investigação em Atos Infracionais (DEIAI), da Polícia Civil do Amapá, a adolescente afirmou que a motivação para a brutalidade foi a raiva que sentia da irmã (mãe das crianças) por ser, segundo a jovem, menosprezada na família do pai, já é falecido. Ela, então, aproveitou a oportunidade em que ficou sozinha com as vítimas.

“Vingança. Fez por vingança. Ela disse que, em princípio, queria somente agredir as crianças, mas disse que sabia que as crianças poderiam ir a óbito, mas que não se importou muito com isso”, afirmou a delegada.

De acordo com ela, a agressora morava com a irmã e mãe das crianças há apenas 3 dias. Nesse curto tempo, a tia teria planejado a vingança.

“Ela disse que sentia raiva da mãe e que queria um momento para poder agredir as filhas. Ela planejou isso, esperou um momento em que a mãe demorasse mais, como este, pois ela já havia ficado só com as crianças outras vezes, mas era saídas rápidas da mãe, para ir a um comércio, para comprar pão”, revelou a delegada.

Vizinhos, a mãe das vítimas e outras testemunhas já foram ouvidas e o inquérito policial deve ser encaminhado nos próximos dias à Justiça da Infância e Adolescência.

A delegada pediu a internação provisória da adolescente, mas a Vara da Infância e Adolescência de Macapá negou o pedido.

“O juízo optou por avaliar a necessidade dessa custódia num segundo momento, ou seja, após representação do Ministério Público com a ação socioeducativa”, explicou Daniela Graça.

A Polícia Civil agora aguarda a manifestação do Ministério Público.

Brutalidade

A pequena Izabella Martel morreu no último sábado (4), na unidade de Pronto Atendimento Infantil (PAI), no Centro de Macapá. Estava internada desde o dia 26 de janeiro, após ser espancada em casa pela tia.

Quando deu entrada, primeiramente no Hospital de Emergência, a bebê estava desacordada, com hematomas na cabeça e marcas de mordidas pelo corpo. Laudo da Polícia Científica confirmou traumatismo craniano como causa da morte.

Além de Izabella, a sua irmã, de 3 anos, também sofreu agressões da tia. Ela recebeu atendimento médico especializado no PAI, mas teve alta médica no mesmo dia, enquanto a irmã foi internada na UTI.

Segundo o apurado pela polícia, a mãe não estava em casa no momento das agressões, que foram descobertas quando a própria adolescente pediu ajuda ao ver que a neném estava desacordada. Ela justificou aos vizinhos que Izabella havia caído dentro de casa. Os vizinhos acionaram socorro médico.

Depois disso, a adolescente fugiu para o conjunto Macapaba antes da mãe das crianças retornar para casa.