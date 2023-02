Viúva de artista plástico diz que Funcult não pagou exposição de obras do marido

Exposição póstuma com obras do artista Paulo Rodrigues foi realizada no ano passado. Fundação de Cultura de Macapá

Por ANDRÉ ZUMBI

Há quase 3 anos, morria de covid-19 um dos ícones do esporte e da cultura amapaense, Paulo Rodrigues, conhecido por suas fortes ligações com o futebol e com o Carnaval do Amapá. Para homenagear o artista plástico, a viúva Irene Cascaes e seus dois filhos promoveram uma exposição póstuma com as obras de arte.

Contudo, um dos patrocinadores do evento, a Fundação de Cultura de Macapá (Funcult), ainda não pagou o que havia combinado.

A exposição “Amazônia: um olhar para a preservação do magnifico santuário da mãe natureza”, ficou aberta de 10 a 17 de setembro de 2022 no Museu Sacaca.

O evento foi promovido em parceria com a Secretaria de Cultura do Amapá (Secult) que, segundo a viúva, cumpriu com o que havia prometido com o pagamento dos artistas que se apresentaram no evento bem como do palco, som e iluminação.

Irene afirmou que, meses antes da exposição, foi acionada pela Fundação, que deu sinal positivo para a realização do evento, mas até agora nada do acordo foi cumprindo. O valor do apoio seria de R$ 17 mil, para buffet e decoração.

“Já próximo de ser realizado, fomos informados pelo secretário que a prefeitura já não tinha mais recursos, pois tinha gasto tudo com as atrações do Macapá Verão, ao que todos sabem foram shows caríssimos, de fora e que foram pagos de imediato. Informaram-nos ainda que os recursos da exposição seriam pagos logo após a realização do evento. Esse ‘logo’ perdura até hoje”, relatou a viúva.

Ela diz ter sido informada pela Funcult, ainda no ano passado, que o valor já havia sido empenhado para pagamento, mas, até o momento, nada foi pago.

“E sabemos que essa informação não condiz com o que presenciamos nas datas comemorativas, entre as quais Réveillon que tivemos um show de fora, e Aniversário da cidade, onde aconteceu o show da Joelma, que, com certeza, foi pago sem burocracia”, protestou Irene.

Paulo Rodrigues tinha parceria de trabalho com muitos artistas amapaenses. Fez exposições junto com o renomado R. Peixe. Ele morreu em dezembro de 2022, vítima do coronavírus. Na época, era vice-presidente da Federação Amapaense de Futebol (FAF), cargo que dedicou-se por 20 anos.

A reportagem entrou em contato com a Funcult, que até o fechamento desta matéria não havia se pronunciado.