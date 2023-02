Vizinhança escuta tiros e PM encontra detento do regime domiciliar morto

Crime ocorreu na cidade Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um homem que cumpria pena no regime domiciliar foi morto na primeira hora desta terça (28) em via pública na cidade de Oiapoque, a 600 km de Macapá. O crime ocorreu por volta de 0h51

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), populares ligaram para a Central do 12º Batalhão da PM do Amapá sediado em Oiapoque e informação terem escutado vários disparos de arma de fogo.

Quando os policiais chegaram ao local indicado, acharam um homem caído, já sem sinais vitais, na Rua João Batista Natividade nas proximidades, em frente a casa de nº 635, no Bairro Planalto. A vítima havia sido atingida por dois tiros, em um dos braços e outro na região do tórax.

Após confirmado o óbito, o homem foi identificado como Pancrácio Jonielson Façanha da Silva, 25 anos. Segundo a polícia, a vítima tem várias passagens pelo Iapen, por furto e roubo. Atualmente estava no regime aberto domiciliar.