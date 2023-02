Veja a bela análise II Crônicas 26

Bom dia! Numa maratona de rua, apenas os atletas que conseguem manter a constância têm chances de chegar na frente. Em II Crônicas 26, vemos a análise do reinado de Uzias, que começou o governo muito bem, com muitos avanços na economia, agricultura e nas guerras contra inimigos, mas não manteve a constância na relação com Deus. Depois de muitas vitórias, ele ficou poderoso e arrogante, cometendo transgressões contra o Senhor. Tenha uma ótima sexta-feira (10) com o nosso Senhor Jesus!