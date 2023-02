Waldez entrega equipamentos e anuncia início das obras na antiga Rodovia JK

As obras na rodovia Josmar Chaves Pinto devem iniciar ainda neste trimestre

Por ANDRÉ ZUMBI

O ministro da Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional, o ex-governador do Amapá Waldez Góes (PDT), anunciou nesta segunda-feira (13) o início das obras na Rodovia Josmar Pinto (antigo JK), e fez a entrega de caminhões pipa e motores para embarcações de comunidades ribeirinhas. Ele também assinou ordem de serviço para pavimentação de ruas e avenidas no estado.

Os anúncios ocorreram em evento no Sebrae. Foram entregues 920 motores de rabeta, 92 kits de comercialização de pescado (como caixa d’água), 110 coletes salva-vidas e 20 caminhões-pipa para vários municípios.

O ministro ainda assinou ordens de serviço, com valor de R$ 36,8 milhões, para pavimentação de 40 quilômetros de ruas em vários municípios do estado, sendo 18 quilômetros em asfalto e 22 quilômetros em blocos de concreto. Os investimentos somados chegam a R$ 56 milhões.

Em Santana, serão investidos R$ 9 milhões em equipamentos para agricultura familiar e para a construção de um shopping popular que vai abrigar os empreendedores da orla daquele município. A orla onde atracam as pequenas embarcações também passará por uma grande revitalização e ampliação.

“Vai melhorar a qualidade de vida do tirador de açaí do ribeirinho com as rabetas e todo material. Os carros pipa vão ajudar nessa crise de abastecimento de água que estamos tendo em Santana. Outro aspecto importante é que dada a ordem de serviço para a construção do shopping popular. Com isso, vamos dar início ao Projeto Orla”, enfatizou o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP).

Rodovia Josmar Pinto

Waldez aproveitou ainda para anunciar mais investimentos, um deles vindo da emenda do senador Davi Alcolumbre (UB), no valor de R$ 99 milhões, que serão investidos na Rodovia Jormar Pinto, no trecho que vai do Bairro Jardim Marco Zero à Fazendinha e Igarapé da Fortaleza, já no município de Santana. A contratação da empresa para execução da obra já foi autorizada, e o processo será administrado pela Codevasf.

“Os demais municípios vão receber mais de R$ 50 milhões em equipamentos, materiais de arranjos produtivos e pavimentação com bloquetes ou asfalto. Em março, devemos voltar aqui a convite do governador Clécio, senador Davi e bancada federal para que seja dada início às obras da Rodovia, e nesta oportunidade teremos o projeto da orla de Santana e de Macapá”, adiantou o ministro.

O governador Clécio Luís (SD) ressaltou que boa parte dos investimentos apontados pelo ministro, como o início das obras na Josmar Chaves Pinto, foram anunciados ainda quando Waldez era governador, e que o momento é de concretizar o plano. Ele ainda justificou que todo processo, que passou pela licitação da empresa, produção do projeto e do termo de referência, foi finalizado em 2023, já na atual gestão.

“A partir de agora a gente recebe a autorização para assinar o contrato com a empresa. Temos a segurança jurídica de que a obra vai ter início meio e fim. No início do mês, temos o início da obra de forma concreta”, afirmou o governador.