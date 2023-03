23 anos depois, mentor de roubo de R$ 400 mil no Amapá é achado no Amazonas

Assalto ocorreu em Macapá, no ano 2000. Foragido há mais de 20 duas décadas estava em Manacapuru (AM).

Mais de duas décadas depois do crime, o homem apontado como o mentor de um assalto de quase R$ 400 mil foi, finalmente, localizado e preso.

Edilson Fontenele Cardoso, hoje com 54 anos, era procurado no Amapá há 23 anos, por um roubo a residência ocorrido em Macapá, no ano 2000.

Ele foi preso na terça-feira (21), no Estado do Amazonas, na cidade de Manacapuru, a 68 km de Manaus. Policiais da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do Amazonas chegaram até ele ao trocar informações com a Polícia Civil do Amapá, após levantamentos das 7ª e 8ª DPs de Macapá.

De acordo com o delegado Leonardo Leite, da 8ª DP, que funciona no Conjunto Macapaba, o crime ocorreu no mês abril do ano 2000, por volta de 13h, em uma residência localizada na Avenida Padre Manoel da Nóbrega, no Bairro Jesus de Nazaré, região central da capital amapaense.

Segundo o inquérito policial sobre o caso, a casa foi invadida por quatro homens encapuzados e armados. Eles tiveram acesso ao imóvel, após render quatro pedreiros que trabalham numa construção ao lado da casa e usar uma escada da obra para pular o muro da residência. Na casa, seis adultos e uma criança foram amarradas e trancadas em um dos quartos do imóvel.

Os assaltantes, descreve o inquérito, foram bastantes violentos. Eles agrediram com coronhadas uma das pessoas e ameaçaram levar a criança, caso não entregassem o dinheiro. Com a arma apontada para a cabeça da criança, o chefe da família abriu um cofre. No fim da ação criminosa, os bandidos fugiram com R$ 290 mil em espécie e R$ 100 mil em joias.

“O homem preso hoje não participou efetivamente do crime. Ele foi o mentor intelectual. Na época do crime, ele tinha 32 anos de idade e, atualmente, está com 54 anos de idade, ou seja, estava foragido há mais de 20 anos do Estado do Amapá”, reforçou o delegado.

Edilson Fontenele será recambiado ao Amapá. Os outros envolvidos no roubo foram presos ainda no ano 2000.