24 horas após anúncio de ministro já tem posto aloprando

Alguns donos de postos foram rápidos após pronunciamento sobre a volta do ICMS, mas ainda é possível encontrar a gasolina mais barata

Por ANDRÉ ZUMBI

Março começou com uma notícia não muito boa para os motoristas. Após quatro meses de desoneração, o ministro da Economia, Fernando Haddad, informou a volta do ICMS sobre os combustíveis. Hoje (1º), menos de 24 horas após o anúncio, o preço da gasolina em Macapá já tinha sido reajustado nas bombas de alguns postos, mas não em todos.

Tecnicamente, o preço da gasolina ficará R$ 0,34 mais caro. Já o preço do etanol vai subir gradativamente até junho. O primeiro impacto será de R$ 0,02. A cobrança sobre o diesel continua suspensa até o fim de dezembro deste ano.

O Portal SN percorreu postos de Macapá e já encontrou a gasolina mais cara em alguns endereços. Num posto do Bairro Pacoval, o litro da gasolina comum está sendo vendido a R$ 5,55. Já no crédito, o valor muda R$ 0,14, elevando o preço final para R$ 5,69.

Antônio Francisco, de 66 anos, trabalha com frete. Ele disse que a maior parte do dinheiro que ganha no serviço é para o combustível.

“Está horrível! Ninguém aguenta mais. Eu faço frete e não sobra quase nada do dinheiro. A gente faz frete pertinho dentro do bairro mesmo, e cobra R$ 30. Aí coloco 20 de gasolina e o resto vai rápido”, reclamou o idoso.

O vigilante Andres da Silva, de 47 anos, não abastecia o carro desde segunda-feira (27), quando a gasolina ainda podia ser encontrada a R$ 4,60. Ele tomou um susto ao ver o valor atualizado.

“Achava que não ia aumentar assim tão rápido. Muito repentino. Geralmente as coisas aqui no Amapá demoram a chegar, mas dessa vez não foi assim”, protestou o vigilante.

Mas nem todos os donos de postos foram rápidos nas bombas. Ainda é possível encontrar o produto por preços entre R$ 4,79 e R$ 4,89.