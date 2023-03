2ª passarela de pedestre é instalada na Rodovia Duca Serra

Ao todo serão seis estruturas erguidas na rodovia, ampliando a mobilidade e a segurança na Região Metropolitana de Macapá.

Com auxílio de um guindaste, a 2ª passarela está sendo erguida na Rodovia Duca Serra, principal via de acesso da Região Metropolitana de Macapá e Santana. A estrutura metálica fica no perímetro do Super Fácil da Zona Oeste, em Macapá.

O serviço já está 50% concluído. Os próximos passos serão instalar a cobertura, o piso tátil e os abrigos para usuários de transporte coletivo.

Serão seis passarelas para garantir mais mobilidade e segurança na rodovia, que possui um alto fluxo de trânsito e passa por obras de duplicação. A primeira fica no bairro Marabaixo, próximo ao residencial Novo Mundo, e está com 95% dos serviços concluídos, passando apenas pela etapa de acabamento.

Todas as passarelas serão cobertas e terão aproximadamente 5,3 metros de altura e 2,30 metros de largura. As estruturas são feitas em aço e concreto armado e terão acessibilidade com piso tátil, além de abrigo para usuários de transporte coletivo.

As outras quatro passarelas também serão erguidas próximo à Faculdade Ceap; no Conjunto Cabralzinho; no distrito do Coração; e em Santana (próximo ao Instituto Federal do Amapá e da Universidade Federal do Amapá).

A construção das passarelas está orçada em, aproximadamente, R$ 15 milhões, como parte do projeto de duplicação da Rodovia Duca Serra, que já soma investimentos de mais de R$ 100 milhões.

Ao longo da rodovia as obras avançam para as etapas de acabamento, com implementação de barreiras de segurança, conhecidas como New Jersey, iluminação, construção de retornos, vias de acesso do Viaduto da Integração, sinalização horizontal e vertical e entre outros serviços.

As obras são coordenadas pela Secretaria de Estado de Transportes (Setrap).