3 anos após romper tornozeleira eletrônica, detento é achado

Foragido caminhava pelo Bairro Pacoval, zona norte de Macapá, quando avistou viatura e ficou nervoso.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um detento que era procurado pela Justiça do Amapá por ter rompido a tornozeleira eletrônica foi flagrado por uma equipe do BPRE, passeando nas proximidades do Ciosp do Bairro Pacoval, em Macapá.

De acordo com militares, ao avistar a viatura do Tático Operacional Rodoviário, Jorgel Conceição de Lima Pereira, de 27 anos, ficou nervoso e passou a correr. O fato chamou a atenção da patrulha e ele logo foi alcançado e abordado.

Feita pesquisa no banco de dados do sistema prisional, foi constatado que o suspeito responde por pelo 5 processos por furto, sendo que ainda havia um mandado de prisão contra ele.

À polícia, Jorgel confirmou que cumpria pena no regime aberto domiciliar, monitorado por tornozeleira, mas que havia rompido o equipamento, em 2020, passando a ser considerado foragido.