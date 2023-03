90 dias depois, Clécio abre nova UTI e marca data para entregar HE revitalizado

Nova UTI tem 10 leitos. A antiga tinha apenas 4

Por SELES NAFES

O Hospital de Emergência de Macapá abriu, nesta sexta-feira (31), uma nota UTI, desta vez com 10 leitos. A antiga tinha apenas quatro vagas. A abertura do novo espaço foi realizada pelo governador Clécio Luís (SD), que hoje completou 90 dias de governo.

Todos os leitos e máquinas de monitoramento foram comprados pelo governo. As mais de 100 UTIs usadas na pandemia de covid-19 eram alugadas, e por isso foram devolvidas pela gestão Waldez ao Ministério da Saúde.

Além da UTI moderna com banheiro adaptado para os pacientes, o governo entrega na semana que vem mais 60 novos leitos no Hospital de Clínicas Alberto Lima (HCAL).

As obras de ampliação e modernização do HE, que chegaram a 80%, devem ser concluídas em um mês.

O governador deu mais informações e falou sobre a retomada de outras obras no sistema de saúde.