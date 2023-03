Abordado pelo Bope, foragido dá nome falso e finge ser agricultor

Prisão ocorreu numa região rural conhecida como Vila do Trem, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do Bope capturaram um foragido do Iapen que se identificou com nome falso durante abordagem, ocorrida nesta quarta-feira (22), numa região rural conhecida como Vila do Trem, em Macapá.

Os policiais da Rotam patrulhavam pelo km-9 da BR-210 quando avistaram Natalino Vasconcelos em atitude suspeita.

De acordo com o tenente Pascoal, inicialmente, o abordado tentou enganar a patrulha, passando o nome errado e dizendo trabalhar na comunidade, no plantio de hortaliças. Porém, logo foi descoberto que ele tinha envolvimento com uma facção criminosa e, também, passagens por tráfico de drogas e roubo.

O oficial ainda apurou que Vasconcelos é procurado pela Justiça do Amapá, mesmo já tendo cumprido 2 anos de reclusão na penitenciária. Ele segue sob custódia da Polícia Civil, aguardando decisão judicial.