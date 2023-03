Acácio assume o MDB do Amapá

Deputado federal foi escolhido pelo presidente nacional da legenda, Baleia Rossi, que definiu o nome sem passar por convenção

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O deputado federal Acácio Favacho foi nomeado pela executiva nacional do MDB, nesta sexta-feira (17), como o novo presidente da legenda no Amapá, substituindo o ex-senador Gilvam Borges depois de mais de uma década à frente do partido. Pelo menos por enquanto, não haverá convenção.

“O presidente Baleia Rossi (SP) me convidou para assumir e reorganizar o partido nos municípios visando as eleições de 2024”, explicou ao Portal SN o novo presidente do MDB.

Acácio disse que a ideia é convidar prefeitos interessados em concorrer à reeleição. A mais recente adesão foi do prefeito de Serra do Navio, Elson Belo.

Além de ampliar a quantidade de prefeitos e vereadores, o MDB terá pela frente a missão de pacificar o partido, rachado desde a ruptura com Jaime Nunes e o senador Lucas Barreto (ambos do PSD), nas eleições de 2022.

A crise envolveu também o prefeito de Macapá, Dr Furlan, que saiu do Cidadania no auge da confusão. É muito provável que ele assine ficha de filiação no MDB.

Ainda não foi possível confirmar se Gilvam Borges foi notificado da decisão. A Justiça Eleitoral já foi informada pela direção nacional do partido, que deve organizar uma solenidade na semana que vem para marcar a posse de Acácio Favacho.

O MDB tem quatro deputados estaduais e dois federais.