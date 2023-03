Academia de musculação é interditada pelo Conselho de Educação Física

Empreendimento na zona de Macapá foi alvo da fiscalização do Procon-AP e Conselho Regional de Educação Física.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma academia de musculação foi interditada pelo Conselho Regional de Educação Física (Cref-AP), na tarde desta quinta-feira (30), na zona norte de Macapá, por de profissional – responsável técnico – habilitado para atividade.

O nome fantasia e o endereço do empreendimento, que também não tinha alvará de funcionamento, não foram divulgados pelas autoridades.

Além dela, outras duas academias foram fiscalizadas, uma delas foi notificada a se adequar à legislação. O proprietário terá prazo para apresentar defesa. Após o fim do período, o processo será encaminhado às assessorias jurídicas dos órgãos para análise e parecer com as consequentes penalidades.

A inspeção foi uma ação conjunta do Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá (Procon-AP), Cref-AP, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária de Macapá.

O objetivo é garantir os direitos à proteção, saúde e segurança das pessoas que frequentam esses ambientes.

Os agentes das instituições verificam se as empresas possuem requisitos básicos para funcionamento, como alvará; profissionais habilitados e registrados no Cref-AP, estrutura física adequada e condições de higiene do local.