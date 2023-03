Acusado de estupro e homicídio ‘selvagem’ é condenado a 32,6 anos

Vídeo ajudou a identificado acusado. Juiz entendeu que pena foi necessária em função da selvageria com que ele foi cometido

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um dos crimes mais bárbaros já registrados pela cidade de Santana, município a 17 km de Macapá, terminou com a condenação exemplar do principal acusado. O ajudante de pedreiro Márcio Roberto Facundes da Silva Rosa foi condenado a 32 anos de prisão, em regime fechado, pelo estupro e homicídio de uma jovem de 20 anos.

Tainá Barros, de 20 anos, teve o corpo encontrado em um terreno abandonado na tarde do dia 15 de abril de 2017. A área fica a poucos metros do quartel do 4º Batalhão da Polícia Militar. O cadáver da jovem estava sem roupas.

Durante as investigações, a polícia chegou a desconfiar do namorado, mas um vídeo esclareceu tudo. Ele mostra a jovem voltando para casa depois de passar a noite com o namorado. As imagens mostram o momento em que ela cruza com o acusado na rua e passa a ser seguida por ele. Márcio Roberto foi preso dias depois no canteiro de obras onde estava trabalhando. O fato dele mancar numa das pernas (deficiência que lhe valeu o apelido de Coxó), foi determinante para a identificação.

Ao avaliar a pena depois da condenação pelo conselho de sentença, o juiz Almiro Denius, da 2ª Vara Criminal de Santana, analisou as circunstâncias do crime, e concluiu que Márcio Roberto foi extremamente cruel com a vítima.

O espancamento de Tainá, após o estupro, foi tão selvagem que houve fraturas na cabeça, nariz e protusão ocular, ou seja, os olhos da jovem saíram do lugar, além de escoriações por quase todo o corpo. Essas características, na opinião do juiz, revelaram “intensa vontade de matar”.

Márcio Roberto foi condenado por feminicídio qualificado por motivo torpe, emprego de asfixia, de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime (estupro). A defesa negou a autoria dos crimes durante todo o processo.

Também pesou na sentença o fato de a morte ter provocado a orfandade de uma criança, filha de Tainá, que na época tinha apenas quatro anos.

Ao todo, Márcio Roberto terá que cumprir 32 anos, seis meses e 29 dias de reclusão. Ele não poderá recorrer da decisão em liberdade.