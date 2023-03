Adolescente morta a facadas tinha arranhões de unha pelo corpo

Suspeita é de que ela também tenha sido agredida por outra mulher

Por OLHO DE BOTO

Uma adolescente identificada como Manuelle Vitória dos Santos Gonçalves, de 16 anos, foi encontrada morta em via pública, com perfurações de faca na região do pescoço.

A vítima estava caída na Rua Jacira Silva, no Bairro do Coração, zona oeste de Macapá, quando foi encontrada por moradores da região. Eram 6h deste domingo (26). O Samu ainda foi chamado, porém, já não havia mais nada a ser feito.

Além de três facadas, que provavelmente atingiram a veia jugular da adolescente, os peritos encontraram arranhões no corpo da vítima, como se ela tivesse sido atacada por outra mulher.

Na cena do crime, algumas sandálias foram recolhidas, e o pai da vítima contou à polícia que a filha havia saído na noite anterior do Porto do Céu, comunidade na Rodovia Duca Serra, onde o irmão dela tem uma casa. Ela estava acompanhada dele, que precisou voltar logo para casa.

Manuele, no entanto, teria ficado na companhia de um amigo ingerindo bebida alcoólica. Ele ainda não foi encontrado. O homicídio aconteceu nas proximidades da casa onde eles bebiam.

Os investigadores da Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DECCM) Romeo e Massud, permaneceram fazendo buscas na região e detiveram, por volta das 11h, a namorada do suspeito. Ela foi levada para a delegacia. A polícia acredita que ela esteja envolvida no crime. O namorado ainda não foi localizado.