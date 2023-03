Ainda há 2 mil vagas em escolas do Amapá

Matrícula deve ser feita diretamente nas secretarias escolares.

A rede estadual de ensino ainda tem disponível mais de 2 mil vagas em 26 escolas de Tempo Integral, em 13 municípios amapaenses.

Essas unidades de ensino oferecem uma aprendizagem diferenciada, com aulas dinâmicas e interativas, permitindo que o estudante aprenda na prática o conteúdo e desenvolva espírito de liderança. A cada semestre, o aluno pode escolher uma matéria do seu interesse para estudar, fora do currículo oficial.

Para ficar com uma dessas vagas, responsáveis e estudantes com mais de 18 anos devem ir diretamente às secretarias escolares para confirmar a matrícula, munidos dos seguintes documentos: Certidão de Nascimento e/ou casamento; CPF e RG do estudante e do responsável; Documento oficial com foto do responsável e do estudante menor de idade; Documento comprobatório de escolaridade anterior (Histórico Escolar ou Ressalva); Comprovante de residência com CEP (na ausência, deverá ser apresentado a declaração de residência); Carteira do Sistema Único de Saúde – SUS; Comprovante do Bolsa Família (para estudantes que possuem o benefício); Foto 3×4 – para novos estudantes (não sendo impeditivo para a matrícula); Classificador com elástico; Laudo Médico ou Relatório de acompanhamento do AEE, destinado aos estudantes com Necessidades Especiais, não sendo impeditivo para a matrícula.

Confira as escolas de tempo integral ainda com vagas:

Macapá

Colégio amapaense: 42 vagas para todas as séries do ensino médio;

Maria do Carmo Viana dos Anjos: 38 vagas para todas as séries do ensino médio e apenas 3 vagas para o 8º ano do ensino fundamental II;

Raimunda Virgolino: 50 vagas para todas as vagas do ensino médio;

José Firmo do Nascimento: 14 vagas para o 6º ano do ensino fundamental II;

Tiradentes: 31 vagas para todas as séreis do ensino médio;

Jesus de Nazaré: 220 vagas para todas as séries do ensino médio;

Lucimar Amoras Del Castillo: 59 vagas para todas as séries do ensino médio;

Maria Carmelita do Carmo: 90 vagas para todas as séries do ensino médio;

Escola jacinta carvalho: 45 vagas para todas as séries do ensino médio;

Esther da Silva Virgolino: 196 vagas para todas as séries do ensino médio;

Raimunda dos Passos Santos: 18 vagas para 6º, 7º e 9º ano do ensino fundamental II e 41 vagas para 1ª e 2ª série do ensino médio.

Escola Quilombola Estadual Daniel de Carvalho: 90 vagas para todas as séries do ensino fundamental II e ensino médio.

Santana

Alberto Santos Dumont: 20 vagas para o 8º ano do ensino fundamental II e 28 vagas para todas as séries do ensino médio;

Augusto Antunes: 11 vagas para a 1ª e 2ª série do ensino médio;

Profª Elizabeth Picanço Esteves: 32 vagas para o 9º ano do ensino fundamental II e 80 vagas para todas as séries do ensino médio.

Porto Grande

Elias de Freitas Trajano de Souza: 146 vagas para todas as séries do ensino médio.

Amapá

Vidal de Negreiros: 34 vagas para 2ª e 3ª série do ensino médio.

Ferreira Gomes

Profª Maria Iraci Tavares: 66 vagas para todas as séries do ensino médio.

Laranjal do Jari

Profª Vanda Maria de Souza Cabete: 48 vagas para 8º e 9º ano do ensino fundamental I e 93 vagas para todas as séries do ensino médio.

Bailique

Escola Bosque do Amapá: 40 vagas para 8º e 9º ano do ensino fundamental II e 39 vagas para todas as séries do ensino médio.

Vitória do Jari

Munguba do Jari: 170 vagas para todas as séries do ensino médio.

Oiapoque

Joaquim Nabuco: 81 vagas para 8º e 9º ano do ensino fundamental II e 136 vagas para todas as séries do ensino médio.

Pracuúba

Ernesto Pereira Colares: 182 vagas distribuídas para todas as séries do ensino fundamental II e ensino médio.

Cutias

Lourimar Simões Paes: 24 vagas para 6º e 8º ano do ensino fundamental II e 20 vagas para 1ª e 3ª série do ensino médio.

Calçoene

Juvenal Guimarães: 73 vagas distribuídas para todas as séries do ensino fundamental II e ensino médio.

Serra do Navio

Colônia de Água Branca: 69 vagas distribuídas para todas as séries do ensino fundamental II e ensino médio.