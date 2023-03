Ajudante de pedreiro é flagrado com carro furtado de médica

Tucson foi recuperado. Flagrante ocorreu no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O ajudante de pedreiro André dos Santos Albuquerque, de 21 anos, foi flagrado pelo Bope, nesta terça-feira (7), na zona norte de Macapá, dirigindo um carro que havia sido furtado da casa de uma médica no último domingo, no Bairro Jardim Felicidade I.

O suspeito seguia no veículo modelo Tucson, preto, pelas ruas do Bairro Novo Horizonte, quando foi abordado por uma equipe de Rondas Ostensivas Tática Motorizada (Rotam/Bope).

Aos policiais, André negou participação no furto a residência da médica. Ele disse apenas que a casa teria sido invadida por membros de uma facção, e que ganharia R$ 1 mil para levar o veículo até o município de Itaubal, a 101 km de Macapá. Lá, entregaria por R$ 8 mil a um suposto comprador.

A versão apresentada pelo motorista não convenceu o tenente Pascoal. O oficial acredita que ele faça parte da quadrilha de assaltantes, que aproveitou a ausência da médica para invadir o imóvel e furtar o carro.

André dos Santos foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, juntamente com o veículo recuperado.