Alunos da Polícia Penal encontram 20 celulares no Iapen

Participaram da ação 46 alunos da turma Bravo que em breve farão parte do efetivo da penitenciária em Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Alunos que estão em formação para o quadro da Polícia Penal participaram de uma operação no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) que resultou na apreensão de 24 celulares, 26 carregadores, 16 fones de ouvido, 28 chips e 24 garrafas de uma bebida alcoólica artesanal produzida pelos presos.

A ação ocorreu nesta segunda-feira (6), liderada pela equipe do Grupo Tático Prisional (GTP). A revista fez parte da disciplina Segurança Penitenciária, que está no cronograma de treinamento da turma Bravo que, em breve, ingressará nos serviços penitenciários do estado.