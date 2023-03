Amapá refaz calendário do IPVA 2023 e dá novos prazos

Com o prazo estendido, os contribuintes têm até 31 de março para quitar o imposto em cota única com desconto de 20%.

O Governo do Amapá refez o calendário do IPVA 2023 e prorrogou os prazos. Com o prazo estendido, o contribuinte agora tem uma nova oportunidade de quitar o imposto em cota única, com desconto de 20%.

Com isso, o período para quem escolher o pagamento parcelado também ganhou novos prazos estendidos. Agora o prazo máximo para licenciamento é 1º de setembro e o início da fiscalização ficou para 1º de outubro.

Boleto

É possível realizar o pagamento exclusivamente on-line, acessando o site do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP). Ao clicar na aba Veículos, e, em seguida, na aba Consulta de Veículos, o cidadão poderá emitir o boleto com rapidez e facilidade. Para receber atendimento presencial, basta se dirigir a uma das unidades Superfácil e à sede do Detran, na zona norte de Macapá

Confira o novo calendário:

Cota Única ou 1ª Cota e Licenciamento – 31/03

2º Cota – 28/04

3ª Cota – 31/05

4ª Cota – 30/06

5ª Cota – 31/07

6ª Cota – 31/08