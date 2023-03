Amapá sedia 1º Fórum Desenvolve Norte

Evento busca apresentar aso setores da sociedade, políticas públicas oferecidas pelo ministério e criar plano de desenvolvimento par ao país

Com o objetivo de fortalecer o acesso de setores econômicos e sociedade civil de cada região do Brasil às políticas públicas de desenvolvimento, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) lançou, no Amapá, o Fórum ‘Desenvolve Norte’, nesta segunda-feira (20), em Macapá.

É a primeira edição do evento, que vai acontecer nas outras regiões do país ainda este ano. O evento acontece desde a manhã, na sede do Sebrae Amapá no Bairro do Laguinho, e prossegue até as 18h.

Na programação, cada secretaria que faz parte do Ministério apresentou seus serviços e programas disponíveis para serem acessados pela população, governos estaduais e municípios, associações, ONGs e empresas.

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), destacou a importância do evento ao enfatizar a elaboração conjunta de um plano do Ministério em conjunto com o governo estadual e outros setores.

Ele também anunciou um plano de desenvolvimento da fronteira do estado, que pode contemplar até oito municípios do Amapá.

“Nós vamos assinar, hoje, esse compromisso do presidente Lula – representado por mim – e o governador Clécio. Isso é um avanço grande, porque nós vamos fazer isso daqui até Rio Grande do Sul. Todo estado que tem relação fronteiriça, o Governo Federal vai apoiar a estruturar os planos de desenvolvimento de fronteira, que têm uma visão transversal. Daí, vão surgir ideias e sugestões que sertão consideradas por outros ministérios”, explicou o ministro.

Para o Govenador Clécio Luís (SD), a vinda do MIDR até o Amapá simboliza a integração do estado do Amapá ao restante do país.

“Nós temos muitos Brasis. São diferencias regionais muito grandes e isso provoca uma diferença no âmbito social e de desenvolvimento. Trazer o ministério a cada estado para discutir com governadores, prefeitos, lideranças regionais, empresariado, é importante porque quem mora no estado e municípios sabe realmente cada necessidade”, disse.

Cada secretaria do MIDR estava com um stand montado no rol de entrada do auditório do Sebrae. Disponibilizando informações das políticas públicas oferecidas pela pasta.