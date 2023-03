Amapá terá Centro de Radioterapia com recursos e terreno articulados por Davi

Representantes do Amapá e do MS discutiram detalhes da construção

Da Redação

Uma das principais deficiências do Amapá na luta contra o câncer vai finalmente ser resolvida. Uma reunião entre representantes do Estado e Ministério da Saúde, na quinta-feira (16), discutiu detalhes para o início da construção do Centro de Radioterapia, que terá recursos de R$ 16,3 milhões articulados pelo senador Davi Alcolumbre (UB-AP).

Hoje, apenas a quimioterapia é realizada na rede pública, na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). Pacientes com necessidades de radioterapia precisam viajar para outros centros do país onde o serviço é oferecido.

Além dos recursos, o senador também conseguiu com que a União doasse ao estado o terreno onde o centro será construído. Por isso, o parlamentar teve o trabalho lembrado durante a reunião. Davi estava cumprindo outra agenda durante o encontro.

Nesta sexta-feira, o senador deixou claro que se trata de uma conquista histórica, e que pretende acompanhar de perto o passo a passo da obra.

“Com um local próprio, equipado, dentro do estado, estaremos dando mais dignidade, agilidade, melhorando o deslocamento dessas pessoas, proporcionando bem-estar e qualidade de vida aos que enfrentam um momento delicado de suas vidas, que exige cuidado e atenção”, ressaltou.

O Centro de Radioterapia do Amapá contará com equipamentos avançados, capazes de realizar o tratamento convencional e até a “braquiterapia”, uma espécie de radioterapia interna que pode tratar uma parte específica do corpo onde está a doença.

O governador Clécio Luís (SD) reconheceu a atuação do senador por essa conquista ao Amapá.

“Essa reunião não teria sido possível sem o esforço e a mobilização do senador Davi. Em nome do governo, da saúde e do povo do Amapá, faço esse agradecimento público ao senador”.