Veja o que aconteceu com Jó no pior momento de sua vida

Bom dia! Vivemos numa sociedade na qual o valor das pessoas é medido pelo que elas têm a oferecer para os outros. Nesse conceito, é comum a aproximação de pessoas com outros interesses. Em Jó 6, vemos o protagonista se sentindo só e sem amigos. Os poucos que não desapareceram agiam com insensibilidade. Bons amigos são uma famílias que nos permitiram escolher. Acompanhe a análise e tenha uma ótima sexta-feira (31) com o nosso Senhor Jesus! Ele sempre te escuta.