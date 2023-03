Finalizamos o livro de Ester

Bom dia! A vida sempre terá turbulências, mas é mais fácil passar por elas sob a proteção de Deus. Foi assim a vida do judeu Mordecai, que esteve perto da morte, mas é citado no último capítulo do livro de Ester como o segundo homem mais poderoso do reino. Ele se manteve reto, obediente ao Senhor e foi recompensado. É assim que devemos proceder, não importava qual seja o problema. Deus está vendo tudo o que fazemos. Tenha um feliz sábado (25) com o nosso Senhor Jesus!