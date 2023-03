Após 9 anos, acusado de estuprar enteada de 13 anos no Amapá é preso no Ceará

O crime ocorreu em Macapá, no ano de 2016. Ele foi preso na capital cearense, Fortaleza.

Um homem de 35 anos, procurado no Amapá foi preso no Ceará em uma ação conjunta das Polícias Civis dos dois estados, 9 anos após o crime, que ocorreu em Macapá. A prisão ocorreu na quinta-feira (16), na capital cearense, Fortaleza.

De acordo com o delegado Leonardo Fabrício Leite, da 7ª DP da capital amapaense, os crimes foram sequenciais e ocorreram várias vezes no ano de 2016, em Macapá, onde o acusado e vítima moravam na mesma casa. Ele era padrasto dela.

Ismael do Nascimento da Costa ainda não foi julgado porque, após as acusações, foi embora do Amapá. Ele é acusado de estupro de vulnerável e ameaça.

“A vítima, que era enteada do acusado, tinha apenas 13 anos de idade, quando passou a sofrer abusos sexuais. O padrasto dela se aproveitava para praticar o ato sexual sempre que a mãe da vítima estava ausente. Nas ocasiões, ele levava a vítima para seu quarto e, lá, a obrigava a ceder ao ato sob ameaças de tomar uma surra e, até mesmo, de morte. Inclusive, em uma das vezes, o acusado se utilizou de um pano umedecido com álcool no rosto da vítima para subjugá-la”, explicou o delegado.

Ainda segundo o inquérito policial, a vítima relatou que no dia do registro do boletim de ocorrência, 28 de junho de 2021, quando ela estava com 18 anos, novamente foi estuprada pelo denunciado.

Segundo Leite, a equipe de investigação do Amapá descobriu que ele estaria em Fortaleza. Em seguida, entrou em contato com o 35° Distrito Policial de Fortaleza, conseguiu localizar e prender o acusado, no Bairro Quintino Cunha.

O acusado foi encontrado com sua atual companheira e outra enteada. Uma investigação será realizada para apurar se a atual enteada do acusado sofreu abuso sexual. Ele negou todas as acusações.

Nas próximas semanas, o acusado deverá ser recambiado ao Amapá.