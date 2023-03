Após ataques da oposição, Dorinaldo defende programa Mais Médicos

Deputado federal do Amapá e uma das lideranças do governo no Congresso também pediu um Revalida mais justo

Após ataques da oposição bolsonarista, o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT-AP) usou a tribuna da Câmara para defender o programa Mais Médicos, lançado pelo governo Lula (PT) na última segunda-feira (20). A iniciativa pretende contratar 15 mil novos profissionais para todo o país, especialmente para atuar em lugares mais remotos.

Ele também engrossou o coro dos brasileiros recém-formados em outros países que se queixam da alta nota de corte do Revalida, o exame do Ministério da Educação que determina se os profissionais estão aptos a atuar na medicina no Brasil.

“Tem que estar claro que a oposição bolsonarista é contra o programa Mais Médicos e se esconde atrás do debate do Revalida. Veja, nem o Revalida é justo. Quem está tratando desse tema nacionalmente sabe que o ponto de corte do Revalida é praticamente inacessível. Nós que somos da Amazônia, que tivemos a implantação desde 2013 do programa Mais Médicos, sabemos da importância do programa e queremos o programa”, declarou o deputado em debate na Câmara.

Revalida

Dorinaldo Malafaia disse que tem conversado com estudantes brasileiros, dentre eles amapaenses que estudam medicina na Bolívia e no Paraguai. Para eles, há inconsistências na prova prática que foi aplicada pelo INEP em fevereiro.

Questões mal formuladas teriam afetado 40% da prova, onde é possível fazer 100 pontos. O deputado se comprometeu a mediar o problema com o Ministério da Educação.

“O Revalida tem que existir, mas ele não pode conter erros, falta de transparência e incoerências. Como dizem os estudantes, queremos um Revalida justo”, finalizou Malafaia.