Após ‘pressão’ de Randolfe no DNIT, obras da BR-156 avançam no trecho sul

Os avanços são no trecho que leva ao município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá.

Após reunião do líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), no Ministério dos Transportes, os serviços de pavimentação no trecho sul da BR-156 foram intensificados. A obra é considerada a mais antiga do Brasil.

Neste domingo (12), na sua página oficial nas redes sociais, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) anunciou avanços na obra, no trecho que leva ao município de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, a 280 km de Macapá.

Segundo o órgão, estão sendo pavimentados, os seguintes trechos: do quilômetro 241 a 244, em direção a Laranjal do Jari e o enrocamento de pedras do quilômetro 243 a 250, no município de Macapá; e do quilômetro 659 a 769, para melhorar a trafegabilidade.

No início do mês de fevereiro, o senador esteve com o ministro dos Transportes, Renan Filho, e foi informado que o pedido para retomada das obras de pavimentação da BR-156 seria atendido.

“Há décadas, a população espera por uma solução definitiva, mas essas obras saindo, melhorando o acesso, com certeza vai trazer mais esperança e mudar a vida de quem precisa passar trecho, até que a obra chegue ao fim”, disse o senador.