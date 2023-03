Assaltante ameaça atirar na cabeça de criança para avó entregar R$ 15

O assalto ocorreu no início da noite deste domingo (19), no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um ladrão conhecido como Zé Pequeno foi preso pela PM do Amapá após roubar R$ 15 de uma idosa que havia saído de casa para ir a uma mercearia. A vítima estava acompanhada de sua neta, de 6 anos.

O assalto ocorreu no início da noite deste domingo (19), no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

Benedito Conceição Freitas Pereira, de 19 anos, já tem passagens pelo mesmo tipo crime, além de tráfico de drogas, estupro e aliciamento de menor.

Os policiais do 2º Batalhão patrulhavam pela Rua Bacabeira quando avistaram a idosa e a criança pedindo ajuda. Elas haviam acabado de ser assaltadas.

A mulher contou que foi obrigada a repassar o único dinheiro que tinha ao bandido depois que ele apontou uma arma de fogo para a cabeça da neta.

“Ele disse que não gostava de mixaria e ameaçou a atirar na cabeça da minha neta, depois pegou o dinheiro e fugiu de bicicleta”, relatou a mulher.

Avó e neta entraram na viatura e não demorou para que o criminoso fosse localizado pelos militares.

Zé Pequeno foi abordado na saída do bairro, transitando pela BR-210. Com ele foi encontrado o dinheiro roubado e a arma utilizada no crime, um revólver calibre 38 com três munições.