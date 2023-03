Assaltantes pulam muro, rendem família e roubam joias, dinheiro e moto

Crime ocorreu no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Três criminosos invadiram uma casa na noite desta segunda-feira (27), renderam uma família e roubaram joias, dinheiro e celulares, além de uma motocicleta que estava na garagem. O crime ocorreu por volta de 21h30, no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá.

O carro utilizado pelos bandidos na fuga foi um Siena prata, de placa NEQ 4159, encontrado horas depois pelos militares do 2º Batalhão, abandonado na Rua Turíbio Guimarães, nas proximidades do Canal do Jandiá, no Bairro Cidade Nova.

As vítimas disseram à polícia que o veículo dos assaltantes parou em frente à residência. Em seguida, três homens desceram, pularam o muro e já foram anunciando o roubo com extrema violência e emprego de arma de fogo.

Um quarto assaltante que estava na direção do carro, permaneceu no apoio do lado de fora. Após a ação, eles fugiram com 5 celulares, 1 tablet, 2 notebooks, 2 relógios de pulso, R$ 300 em espécie e 1 motocicleta Honda 125cc de cor vermelha.

Um dos ladrões foi identificado como Jackson Araújo. As vítimas o reconheceram por meio de uma foto de arquivo policial. Além disso, testemunhas contaram que foi ele quem teria abandonado o carro no Bairro Cidade Nova.

Buscas foram feitas pela região, mas ninguém foi preso. Agora o caso passa a ser investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP).