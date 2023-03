Autografada, nova camisa Flamengo será sorteada a torcedores do Amapá

Para participar, é preciso doar R$ 100 a qualquer entidade filantrópica

Por SELES NAFES

Um dos sócios proprietários do Flamengo decidiu sortear no Amapá a nova camisa oficial do clube autografada pelos atletas. Para concorrer, o torcedor precisará comprovar que fez uma doação de pelo menos R$ 100 a uma entidade filantrópica.

“Pode ser qualquer entidade, desde que tenha ajudado, Capuchinhos, Ijoma, ONG Carlos Daniel e outras. Se a gente conseguir que 1 mil pessoas ajudem com R$ 100, vamos ajudar muitas instituições”, diz Kassyo Ramos, autor da iniciativa.

A camisa oficial do Flamengo tem os autógrafos de Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Pedro, Santos (goleiro) e de outros atletas que compõem o elenco.

O sorteio será no dia 26 de março, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais de Kassyo, que é o atual vice-presidente de Embaixadas do Flamengo. Em dezembro do ano passado,, Kassyo trouxe para Macapá as taças da Libertadores e Copa do Brasil.

Para mostrar que fez a doação a qualquer entidade, o torcedor precisará enviar o nome completo e o comprovante de transferência para o WhatsApp 9 81310668.