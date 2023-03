Bebês na UTI da maternidade Mãe Luzia precisam de leite humano

Cada frasco de leite pode alimentar até dez crianças. Doadoras podem ir ao Banco de Leite Humano, no Centro de Macapá.

Com baixo estique, o Banco de Leite Humano (BLH) está convocando doadoras. Atualmente, 22 recém-nascidos que estão internados na UTI neonatal da Maternidade Mãe Luzia precisam da doação para se alimentar.

De acordo com a coordenadora do BLH, Darcineide Dias, a queda no estoque aconteceu por conta do pouco número de doadoras cadastradas no banco. Atualmente, são apenas 34 mulheres, por isso, a necessidade de renovar o cadastro periodicamente.

“São diversos os fatores que fazem com que o recém-nascido precise de cuidados neonatais, é nesse momento que eles contam com a ajuda de mães que tenham um excedente de leite para se alimentar. Com um frasco de leite, é possível alimentar até 10 bebês”, afirmou a coordenadora.

Doação domiciliar

O BLH também possibilita que a doação seja feita em domicílio, com mais conforto para a mulher, evitando o deslocamento.

Nesses casos, os servidores vão até a casa da doadora para realizar orientações sobre a coleta e armazenamento, além de fazer a entrega de kit para doação, que é composto por frascos enroscáveis. Após uma semana a equipe retorna até o local para recolher o alimento.

Para tornar-se uma doadora de leite ou receber orientações sobre amamentação, a interessada pode ir ao BLH, que funciona 24 horas, na esquina da Av. FAB com a Rua Jovino Dinoá, no bairro Central ou entrar em contato pelo número (96) 98115-9018, que também é WhatsApp.

Ao entrar em contato, a mulher realiza um cadastro e recebe orientações sobre a coleta e o armazenamento. Para doar, é necessário estar saudável, ter excedente de produção e condições de congelar o leite retirado.