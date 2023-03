Boa oportunidade: Casa em ótima vizinhança à venda na zona norte

Residência fica n numa das regiões mais sossegadas do Bairro Ipê

Compartilhamentos

INFORMATIVO PUBLICITÁRIO

Uma residência ideal para famílias pequenas está sendo vendida no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá, numa área super tranquila e de ótima vizinhança. A rua, assim como outras do bairro, estão sendo pavimentadas com bloquetes pela prefeitura de Macapá.

O imóvel está num terreno que mede 10 metros de frente por 22 de cumprimento, em área plana ideal para crianças e com algumas árvores pequenas (goiabeira e cajueiro).

Possui espaço para jardim, muros altos com ouriço, portão eletrônico para carro e porta independente.

Dentro, a casa tem sala de estar, balcão americano, cozinha, banheiro social e dois quartos. O poço é artesiano e a água é excelente para consumo. Atrás, possui área de serviço ideal para reuniões familiares. A porta da frente e todas as janelas possuem blindex.

O imóvel está localizado na Rua Sucupira, 444, num perímetro com ótimas referências, sem poluição sonora e com boas famílias na rua. Em frente ao imóvel existe um campinho de vôlei onde jovens moradores se reúnem todas as tardes para momentos alegres. A rua também é bastante iluminada.

A alguns metros está o conhecido campo de futebol do Ipê, igrejas, muitos estabelecimentos comerciais como padaria e mercantis. Algumas ruas já foram pavimentadas com bloquetes, a Sucupira também está sendo preparada.

O valor é R$ 135 mil.

Para mais visitas e informações falar com André (98421-4665) ou Marcelo (98116-1702).